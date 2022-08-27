Привалова о восстановлении ВФЛА: «Прогнозировать решение совета World Athletics не берусь, но сохраняю сдержанный оптимизм»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) высказалась о процессе восстановления полноценного членства организации во Всемирной легкоатлетической ассоциации ( ).

лишена полноценного членства в World Athletics с 2015 года.

– Осенью состоится совет World Athletics, на котором рассмотрят вопрос восстановления ВФЛА. Как идет сейчас работа в этом направлении?

– По плану. Практически еженедельно отправляем отчеты в рабочую группу World Athletics. Как мне кажется, она настроена достаточно позитивно. Прогнозировать решение совета World Athletics не берусь, потому что ситуация может измениться в любой момент и не по чьей-либо вине. Но я сохраняю сдержанный оптимизм.

– Присутствовать на совете планируете?

– Сейчас все это проходит онлайн, я участвовать буду, также генеральный секретарь и исполнительный директор ВФЛА. Думаю, также будет участвовать в заседании и международный эксперт, – сказала Привалова.