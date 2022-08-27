Привалова о восстановлении ВФЛА: «Прогнозировать решение совета World Athletics не берусь, но сохраняю сдержанный оптимизм»

Теги Ирина Привалова ВФЛА World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о процессе восстановления полноценного членства организации во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

ВФЛА лишена полноценного членства в World Athletics с 2015 года.

– Осенью состоится совет World Athletics, на котором рассмотрят вопрос восстановления ВФЛА. Как идет сейчас работа в этом направлении?

– По плану. Практически еженедельно отправляем отчеты в рабочую группу World Athletics. Как мне кажется, она настроена достаточно позитивно. Прогнозировать решение совета World Athletics не берусь, потому что ситуация может измениться в любой момент и не по чьей-либо вине. Но я сохраняю сдержанный оптимизм.

– Присутствовать на совете планируете?

– Сейчас все это проходит онлайн, я участвовать буду, также генеральный секретарь и исполнительный директор ВФЛА. Думаю, также будет участвовать в заседании и международный эксперт, – сказала Привалова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные