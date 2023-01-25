Илья Иванюк: «У меня есть нейтральный статус, поэтому открыт для предложений от организаторов зарубежных турниров»

Теги сборная России прыжки в высоту Илья Иванюк ТАСС Легкая атлетика

Бронзовый призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал о планах на сезон. 

«Ближайшим стартом для меня станет «Битва полов» в Москве 29 января. 10 февраля будет «Русская зима», с 3 по 5 марта – чемпионат России. Завершить зимний сезон я планирую 7 марта Мемориалом Самотесова в Брянске.

У меня есть нейтральный статус, поэтому открыт для предложений от организаторов зарубежных турниров.

Подготовка к главным стартам зимнего сезона идет в нормальном русле. В связи с тем, что чемпионат России в помещении в этом году пройдет непривычно поздно, в начале марта, и на этот старт нужно плавно подвестись.

На первом своем турнире в Челябинске, который проходил 21 января, я прыгал с небольшого разбега, потому что до начала марта еще немало времени», – сказал Иванюк. 

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Оч интересно , а кто будет оплачивать проживание , еду ?
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