Илья Иванюк: «Будут чуть меньше призовые – ничего страшного. Не за фантики трудимся, за идею. Молодежь на нас равняться должна»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту поделился мнением о недопуске российских спортсменов к международным стартам.

Иванюк с результатом 2,23 м занял четвертое место на Всероссийской Спартакиаде. Победу одержал Данил Лысенко.

«Всем тяжело живется, будут меньше чуть-чуть призовые – ничего страшного. Давайте детство вспомним, не за фантики трудимся, за идею.

В первую очередь, молодежь на нас равняться должна, нам надо быть классными парнями, которые высоко прыгают. Чтобы дети не шатались по подворотням, а шли в спорт.

Потихонечку вроде бы это получается, вижу это по нескольким ребятам со двора, где я живу. Они пришли к нам на тренировку. Так что этот сезон как минимум прошел не зря.

Еще бы пару соревнований, реализовать форму, но будем готовиться к зиме. Очень жаль, что на Спартакиаде не получилось то, что наработал, выплеснуть в хороший результат. Зла на себя не хватает.

Конечно, возвращение Лысенко – еще какая мотивация. Международные соревнования когда-нибудь придут, а пока с появлением Дани у меня и так будет классное соперничество.

Надеюсь, молодежь прибавит в результатах. Возможно, вопрос решится, к нам белорусы приезжать смогут, и мы – к ним. Есть надежда. В любом случае, в прыжках в высоту интересно будет выступать», – сказал Иванюк.