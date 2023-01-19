CAS об апелляции Евгения Устюгова: «Решение швейцарского суда никак не повлияет на рассматриваемое дело»

Спортивный арбитражный суд (CAS) прокомментировал ситуацию по делу бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова.

Ранее Устюгов обратился в Федеральный верховный суд Швейцарии (SFT), чтобы обжаловать правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Решение SFT никак не повлияет на рассматриваемое дело», – заявили в CAS.

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Евгений Устюгов обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию