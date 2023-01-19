CAS об апелляции Евгения Устюгова: «Решение швейцарского суда никак не повлияет на рассматриваемое дело»

Теги сборная России допинг CAS Евгений Устюгов Биатлон

Спортивный арбитражный суд (CAS) прокомментировал ситуацию по делу бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова.

Ранее Устюгов обратился в Федеральный верховный суд Швейцарии (SFT), чтобы обжаловать правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Решение SFT никак не повлияет на рассматриваемое дело», – заявили в CAS.

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Евгений Устюгов обжаловал правомерность рассмотрения Антидопинговой панелью CAS своей апелляции на дисквалификацию

4 комментария

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Голос Губерниева
Мексиканские сериалы тихо размазывают сопли в углу.
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Мишка Шарапов
Короче Устюгов ради самоудовлетворения на деньги налогоплательщиков гуляет. Если прокатит то можно будет просто бумажку у себя на стене повесить, но ничего от этого не изменится. Как Зайцева в американских судах гуляла. Но там хотя бы на деньги Прохорова этим переливанием из пустого в порожнее занималась.
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Григ77
Очень грустная история
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Ксения Бьорндален
CAS об апелляции Евгения Устюгова: «Решение швейцарского суда никак не повлияет на рассматриваемое дело. Только Мосгорсуд - высшая инстанция»
+3
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+3
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