Победу Антюх на Олимпиаде-2012 аннулировало РУСАДА

Победный результат российской легкоатлетки в беге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде-2012 в был аннулирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Накануне Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил об аннулировании результатов Антюх, показанных с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года. Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Обработкой результатов занималось AIU, а решение было вынесено комиссией по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РУСАДА», – сообщили в .

Россиянку Наталью Антюх лишат золота Олимпиады-2012 в беге на 400 м с барьерами из-за допинга