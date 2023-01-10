Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова завершила спортивную карьеру в 40 лет.

«Все, у меня больше нет никаких соревновательных планов. Теперь только в качестве зрителя. Официальное заявление было подано в федерацию и Российское антидопинговое агентство в конце декабря.

Я еще не определилась, чем конкретно буду заниматься в дальнейшем, но то, что буду продолжать жить легкой атлетикой и стараться развивать прыжки в высоту – это точно. В том числе не брошу организацию турнира «Побеждай!» в родной Белой Калитве, возможно, не только там», – сказала Чичерова.

Последний раз Чичерова выступала на соревнованиях в феврале 2022 года – на зимнем чемпионате России она выиграла золото с результатом 1,94 м и обошла олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене. Летний сезон пропустила из-за травмы колена.

Чичерова – олимпийская чемпионка Лондона-2012, чемпионка мира 2011 года, обладательница серебра и двух бронзовых медалей ЧМ.

В 2016 году после перепроверки проб Олимпиады-2008 была лишена бронзы Игр в Пекине.

Чичеровой принадлежит рекорд России в прыжках в высоту – 2,07 м.