Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова завершила спортивную карьеру

Теги сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова ТАСС Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова завершила спортивную карьеру в 40 лет. 

«Все, у меня больше нет никаких соревновательных планов. Теперь только в качестве зрителя. Официальное заявление было подано в федерацию и Российское антидопинговое агентство в конце декабря. 

Я еще не определилась, чем конкретно буду заниматься в дальнейшем, но то, что буду продолжать жить легкой атлетикой и стараться развивать прыжки в высоту – это точно. В том числе не брошу организацию турнира «Побеждай!» в родной Белой Калитве, возможно, не только там», – сказала Чичерова. 

Последний раз Чичерова выступала на соревнованиях в феврале 2022 года – на зимнем чемпионате России она выиграла золото с результатом 1,94 м и обошла олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене. Летний сезон пропустила из-за травмы колена. 

Чичерова – олимпийская чемпионка Лондона-2012, чемпионка мира 2011 года, обладательница серебра и двух бронзовых медалей ЧМ. 

В 2016 году после перепроверки проб Олимпиады-2008 была лишена бронзы Игр в Пекине. 

Чичеровой принадлежит рекорд России в прыжках в высоту – 2,07 м. 

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5 комментариев

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Iuasamotu
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Был бы шанс выступать на международных стартах, можно было бы ещё покрутиться. А так, всё правильно сделала.
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Алекс Ну
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Достойная барышня! Удачи на тренерском поприще и пожелание не лезть в политику!
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закрыт по беспределу
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В своë время была близка к рекорду мира.
Желаем успехов в дальнейшей жизни.
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krupin82
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Спасибо за прекрасную карьеру и желаю успехов в дальнейшей жизни.Главное-найти себя после спорта!
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Ollll
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Браво Анна! Спасибо за все!🙏
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