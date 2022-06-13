Анна Чичерова планирует выступить на чемпионате России и Спартакиаде в августе

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Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту Анна Чичерова пропустит Кубок России из-за травмы колена, но надеется выступить на чемпионате страны в Чебоксарах в начале августа. 

«Меня по-прежнему беспокоит колено, по этой причине не удается полноценно выстроить тренировочный процесс. На Кубке России, который пройдет в Брянске в начале июля, меня точно не будет.

До чемпионата России в августе еще есть время. И, судя по результатам в сезоне, шансы попасть в тройку призеров не так уж призрачны.

Конечно, хотелось бы внести в послужной список и Спартакиаду, но, объективно оценивая ситуацию, для победы мне нужно будет очень сильно постараться», – сказала Чичерова.

Чемпионат России в Чебоксарах пройдет с 2 по 5 августа, финал Спартакиады в легкой атлетике – в Челябинске с 25 по 28 августа.

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