Прыгун в высоту Александр Асанов дисквалифицирован на два года за допинг

Российский прыгун в высоту Александр Асанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Проба, взятая у спортсмена 18 ноября 2021 года, показала наличие в организме спортсмена запрещенной субстанции.

Срок дисквалификации спортсмена – с 24 ноября 2021 года по 16 декабря 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 17 декабря 2021 года.

Асанову 27 лет. В июне 2021-го он вошел в пул российских легкоатлетов, допущенных до международных стартов в нейтральном статусе.