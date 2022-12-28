Прыгун в высоту Александр Асанов дисквалифицирован на два года за допинг

Теги допинг сборная России прыжки в высоту Александр Асанов Легкая атлетика

Российский прыгун в высоту Александр Асанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. 

Проба, взятая у спортсмена 18 ноября 2021 года, показала наличие в организме спортсмена запрещенной субстанции.

Срок дисквалификации спортсмена – с 24 ноября 2021 года по 16 декабря 2023 года с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 17 декабря 2021 года. 

Асанову 27 лет. В июне 2021-го он вошел в пул российских легкоатлетов, допущенных до международных стартов в нейтральном статусе.

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2 комментария

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Dinamik1
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Уже семь лет л/а в дискве а они все жрут допинг
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Alex1104
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Ответ s_h_a_m_a_n
Комментарий удален пользователем
За Терюшкова - сразу минус.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_h_a_m_a_n
Комментарий удален
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