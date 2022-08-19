«Мне просто говорили, что нужно делать, а я не задавал вопросов». Лысенко о причинах дисквалификации за подделку медсправки и пропуск допинг-тестов

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, отбывший четырехлетнюю дисквалификацию за подделку медицинской справки и пропуск трех допинг-тестов, извинился за свои нарушения.

– Что можете сказать спортсменам, которые не рады видеть вас на стадионе?

– Самое основное – я хочу искренне извиниться. Перед всеми. Три флажка – это моя ошибка, и я понес за нее ощутимое наказание. А поддельные справки... Не хочу раскрывать всех деталей, называть фамилии – ситуацию уже все равно не исправишь. Мне просто говорили, что нужно делать, а я не задавал вопросов. Несу ли за это ответственность? Конечно. И я с этим живу.

Прошу прощения у всех, кто как-либо пострадал от этой ситуации. Если бы можно было вернуться назад, я бы, конечно, все сделал по-другому. Но такой возможности нет. А жизнь продолжается. Если я не буду прыгать, лучше от этого никому не станет.

– Вы сказали, что три флажка – ваша вина.

– Безусловно, – заявил Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!