World Athletics продлила нейтральный статус для российских спортсменов

продлила нейтральные статусы российским легкоатлетам, получившим их в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

«В ответ на запрос ВФЛА о нейтральном статусе на 2023 год представители World Athletics ответили, что процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, пока Совет WA не примет другого решения.

Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета WA от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления WA.

Таким образом, нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год», – говорится в сообщении пресс-службы.