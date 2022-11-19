WADA: «Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде – это вопрос МОК. На данный момент рекомендация о недопуске в силе»
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 не зависит от статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.
В декабре истекает срок двухлетних санкций в отношении РУСАДА, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.
«Вопрос участия в Олимпиаде – это вопрос Международного олимпийского комитета.
На данный момент рекомендация МОК не допускать российских и белорусских атлетов до соревнований в силе», – сказал Банька на пресс-конференции.
Что именно Россия изменила в базе данных? За эти махинации наш спорт могут забанить на 4 года
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