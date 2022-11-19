WADA: «Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде – это вопрос МОК. На данный момент рекомендация о недопуске в силе»

Президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в -2024 не зависит от статуса соответствия Российского антидопингового агентства ( ) всемирному антидопинговому кодексу.

В декабре истекает срок двухлетних санкций в отношении РУСАДА, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.

«Вопрос участия в Олимпиаде – это вопрос Международного олимпийского комитета.

На данный момент рекомендация не допускать российских и белорусских атлетов до соревнований в силе», – сказал Банька на пресс-конференции.

Что именно Россия изменила в базе данных? За эти махинации наш спорт могут забанить на 4 года