AIU обвинил двух чиновников Федерации легкой атлетики Албании в манипуляции результатами соревнований

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) обвинил двух чиновников Федерации легкой атлетики Албании и прыгуна в длину Измира Смайлая в манипуляции результатами соревнований.

В течение года AIU вел расследование из-за ситуации на турнире в Тиране 8 мая 2021 года, где Смайлай одержал победу, якобы прыгнув на 8,16 м. Предполагается, что албанская федерация предоставила ложную информацию Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о результатах соревнований, которые были квалификацией к летней Олимпиаде Токио-2020.

Обвинения предъявлены президенту федерации Гьеджу Рули, генеральному секретарю Николину Диониси, а также самому спортсмену. Все они временно отстранены до вердикта по данному делу.