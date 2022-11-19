Депутат Свищев: «Была и остается надежда, что Банька станет более мудрым, самостоятельным и объективным на втором сроке в качестве президента WADA»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал слова главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы проверим каждое условие восстановления РУСАДА. Прямой веры российской стороне нет», – заявил Банька.

«Мы сделали все необходимое, считаем, что РУСАДА выполнила все необходимые критерии, у нас жесткое антидопинговое законодательство.

Была и остается надежда, что Банька станет более мудрым, самостоятельным и объективным на втором сроке в качестве президента . Отношение ко всем должно быть объективным вне зависимости от национальности», – сказал Свищев.