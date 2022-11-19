Американский десятиборец Скантлинг дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов и подделку письма с целью скрыть нарушение
Американский десятиборец Гарретт Скантлинг дисквалифицирован на три года за допинговые нарушения.
Как сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA), спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, а также подделал электронное письмо, пытаясь скрыть нарушение.
Изначально Скантлинг получил четырехлетний бан, но USADA смягчило санкцию, так как он признал вину.
Скантлинг – чемпион США 2022 года. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.
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