Американский десятиборец Скантлинг дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов и подделку письма с целью скрыть нарушение

Американский десятиборец Гарретт Скантлинг дисквалифицирован на три года за допинговые нарушения.

Как сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA), спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, а также подделал электронное письмо, пытаясь скрыть нарушение.

Изначально Скантлинг получил четырехлетний бан, но USADA смягчило санкцию, так как он признал вину.

Скантлинг – чемпион США 2022 года. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.