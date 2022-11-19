Американский десятиборец Скантлинг дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов и подделку письма с целью скрыть нарушение

Теги допинг десятиборье сборная США USADA Гарретт Скантлинг Легкая атлетика

Американский десятиборец Гарретт Скантлинг дисквалифицирован на три года за допинговые нарушения.

Как сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA), спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года, а также подделал электронное письмо, пытаясь скрыть нарушение.

Изначально Скантлинг получил четырехлетний бан, но USADA смягчило санкцию, так как он признал вину.

Скантлинг – чемпион США 2022 года. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.

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