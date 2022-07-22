Чемпион США в десятиборье Гарретт Скантлинг отстранен от чемпионата мира-2022 за вмешательство в допинг-контроль и пропуск тестов

Чемпион США в десятиборье Гарретт Скантлинг отстранен от соревнований за вмешательство в допинг-контроль и пропуск тестов.

Скантлинг занял четвертое место на Олимпиаде-2020 в Токио, а через год выиграл чемпионат США и должен был поехать на чемпионат мира-2022 в Юджине.

Однако выяснилось, что спортсмен пропустил три допинг-теста в течение года. Также атлета подозревают во вмешательстве в допинг-контроль – это стало известно в ходе расследования третьего пропуска.

Сейчас делом Скантлинга занимается Американское антидопинговое агентство ( ).

В мае Гарретт выиграл чемпионат США с лучшим результатом сезона в мире – 8867 баллов.

Ранее от чемпионата мира-2022 за вмешательство в процесс допинг-контроля и пропуск тестов был отстранен еще один американец – олимпийский чемпион в эстафете 4х400 м Рэндольф Росс.

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