Глава Международного союза пятиборья: «Надеемся, что для спортсменов России и Беларуси найдется дипломатический путь для участия в соревнованиях»

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Глава Международного союза современного пятиборья (UIPM) Клаус Шорманн рассчитывает, что российские и белорусские вернутся к соревнованиям.

На данный момент сборные России и Беларуси отстранены от международных стартов.

«Спортсмены из Беларуси и России являются частью нашего союза, и будем надеяться, что для всех спортсменов UIPM удастся найти дипломатический путь для участия в соревнованиях и подготовки к следующим Олимпийским играм-2024 в Париже», – заявил Шорманн на конгрессе UIPM.

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