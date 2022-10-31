Ласицкене о календаре ВФЛА: «Нам нужно ощущение, что за нас борются и остается надежда, что мы будем выступать с сильнейшими. Здесь же ничего этого нет»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о календаре российских соревнований на 2023 год.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила календарь с учетом отстранения спортсменов от международных стартов.

«Соглашусь с Геннадием Гариковичем [Габриляном], что календарь вызывает вопросы. Чемпионаты России стоят либо в период чемпионата Европы, либо по окончании периода квалификации на летний чемпионат мира. Хотя World Athletics уже пару лет назад сделала специальные окна в календаре для национальных первенств, и все федерации им следуют, кроме нашей.

Спортсменам не нужны варианты календарей А и Б на тот случай, если нас допустят или нет. Нам изначально нужен один адекватный календарь, плюс ощущение того, что за нас борются и остается надежда на то, что мы будем выступать с сильнейшими. Здесь же ничего этого нет», – сказала Ласицкене.

Тренер Марии Ласицкене: «В календаре ВФЛА нужные ориентиры отсутствуют. В нем я увидел, что за нас никто не борется»

ВФЛА утвердила календарь на 2023 год с учетом недопуска легкоатлетов на международные соревнования