Тренер Марии Ласицкене: «В календаре ВФЛА нужные ориентиры отсутствуют. В нем я увидел, что за нас никто не борется»

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, скептически высказался о календаре российских соревнований на 2023 год.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила календарь с учетом отстранения спортсменов от международных стартов.

«Для оптимальной подготовки Марии [Ласицкене] я должен соблюдать поэтапность работы с выставлением ориентиров, к чему нужно отбираться и стремиться.

Российские старты являются подготовительными и отборочными к главным турнирам: чемпионатам мира, Европы и Олимпийским играм, на которых, в свою очередь, основную роль начинает играть психология.

Эти старты и являются для нас главными и действенными ориентирами для того, чтобы был успешный результат.

В календаре, который подготовила ВФЛА, нужные мне ориентиры отсутствуют. В этом календаре я увидел, что за нас никто не борется», – сказал Габрилян.

ВФЛА утвердила календарь на 2023 год с учетом недопуска легкоатлетов на международные соревнования