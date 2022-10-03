Мария Ласицкене начала подготовку к новому сезону

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту начала подготовку к новому сезону.

Об этом сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«С 1 октября Мария начала готовиться к новому сезону. Сейчас она тренируется самостоятельно, занимается ОФП (общефизической подготовкой), но находится на постоянной связи со своим тренером», – сказала Назарова.

По словам личного тренера спортсменки Геннадия Габриляна, в конце октября она начнет специальные и прыжковые тренировки.

Тренер Ласицкене: «Сейчас маячок для нас – Олимпиада в Париже, концентрируемся именно на ней. Выстраиваем подготовку к 2024 году»