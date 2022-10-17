Гендиректор РУСАДА: «В этом году зафиксировано 57 случаев обнаружения в пробах спортсменов запрещенных субстанций. И в 14 случаях это был мельдоний»

Теги допинг РУСАДА ТАСС Вероника Логинова Легкая атлетика

В 2022 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 57 случаев употребления запрещенных препаратов. 

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«У нас в этом году зафиксировано 57 случаев обнаружения в пробах спортсменов запрещенных субстанций. И в 14 случаях из 57 был мельдоний.

Смешно и грустно, ведь о том, что мельдоний запрещен, знают практически все. Это очень много», – сказала Логинова. 

Она  добавила, что в числе пойманных на мельдонии атлетов есть и спортсмены очень высокого уровня.

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