Гендиректор РУСАДА: «В этом году зафиксировано 57 случаев обнаружения в пробах спортсменов запрещенных субстанций. И в 14 случаях это был мельдоний»

В 2022 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 57 случаев употребления запрещенных препаратов.

Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«У нас в этом году зафиксировано 57 случаев обнаружения в пробах спортсменов запрещенных субстанций. И в 14 случаях из 57 был мельдоний.

Смешно и грустно, ведь о том, что мельдоний запрещен, знают практически все. Это очень много», – сказала Логинова.

Она добавила, что в числе пойманных на мельдонии атлетов есть и спортсмены очень высокого уровня.