Гендиректор РУСАДА: «Закупка оборудования каждый раз превращается для нас в квест. Также из-за ситуации в мире есть проблема с доставкой допинг-проб»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о проблемах, которые возникают при осуществлении деятельности РУСАДА.

«Мы осуществляем антидопинговую деятельность со всеми нормами, правилами и стандартами. Мы продолжаем проводить тестирование, хотя это немного сложнее стало делать.

Та же закупка оборудования каждый раз превращается для нас в небольшой квест, но план тестирования по крови и моче реализуется в полном объеме в соответствии с теми планами, что мы составили еще в прошлом году.

Почти восемь тысяч проб мы в этом году собрали, как было в плане.

Вторая проблема – это анализ допинг-проб. У нас антидопинговой лаборатории, аккредитованной WADA, на данный момент не существует.

Есть проблема из-за ситуации в мире с доставкой допинг-проб, но мы справляемся, пробы возим в Турцию и успеваем в срок. Сотрудники РУСАДА, да и я иногда лично, возим с собой чемоданы допинг-проб.

Что касается других направлений деятельности, то все реализуется в плановом порядке», – сказала Логинова.