Гендиректор РУСАДА: «По выдаче разрешений на терапевтическое использование никаких претензий со стороны WADA к нам нет»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не имеет претензий к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по вопросам выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

Об этом рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Что касается выдачи разрешений на терапевтическое использование, то никаких претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства к нам нет. Более того, мы получаем очень хорошие отзывы.

Вынуждена заметить, что по статистике нельзя сказать, что у нас большое количество запросов. Не буду углубляться в тему, почему так происходит, но комитет, который занимается ТИ, работает замечательно, вопросов к нему никаких нет», – сказала Логинова.