Экс-член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси, арестованный по делу о коррупции, подозревается в получении еще одной крупной взятки

Бывший член оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Харуюки Такахаси подозревается в получении взятки от еще одной компании – производителя мягких игрушек Sun Arrow Inc.

В августе Такахаси был арестован по делу о коррупции. По версии следствия, чиновник получил крупную взятку от главы компании мужской и офисной одежды AOKI, которая являлась спонсором летних Игр-2020.

Такахаси отказался признавать вину. Несколько дней назад японская прокуратура получила новый ордер на его арест.

По версии следствия, Такахаси мог получить взятку в размере 8 миллионов иен (около 54 тысяч долларов) наличными от производителя мягких игрушек.

Взамен он способствовал разрешению на продажу лицензированных товаров с символикой Олимпиады.

Бывший член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси арестован по делу о крупной взятке