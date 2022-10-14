Станислав Поздняков: «В СМИ гуляет много слухов по вопросам мобилизации. Но, как говорил герой «Собачьего сердца», не читайте до обеда советских газет»

Глава Олимпийского комитета России ( ) прокомментировал информацию о получении спортсменами мобилизационных предписаний.

«В СМИ гуляет много слухов по вопросам мобилизации, вплоть до того, что будут формироваться некие специальные подразделения из спортсменов.

Но, как говорил герой «Собачьего сердца», не читайте до обеда советских газет. Давайте относиться к информации, которую получаем из различных каналов и непроверенных СМИ, как к информационному фону, не имеющему ничего общего с официальной позицией властей, в том числе Минобороны РФ.

Уверен, что представители госструктур имеют четкий ответ на этот вопрос. Резюмируя, могу сказать, что в Конституции РФ четко прописана статья о том, что защита родины является обязанностью каждого гражданина. На этом дискуссию можно остановить», – сказал Поздняков.