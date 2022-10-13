Матыцин об Олимпиаде-2024: «Надеюсь, будем допущены. Политизация спорта далее невозможна, это порождает кризис олимпийского движения»

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летней Олимпиаде-2024 в Париже и отметил, что политизация спорта далее невозможна.

«Надеюсь, будем допущены... Политизация спорта далее невозможна, это порождает кризис всего олимпийского движения», – сказал Матыцин, выступая на пленарном заседании международного конгресса «Ценности, традиции и новации в современном спорте» в Минске.

Министр также напомнил, что ряд международных федераций уже допустили спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля этого года рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.