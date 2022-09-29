Матыцин о санкциях: «Уверен, мировое сообщество осознает вред, который они оказали себе. Таких надежных партнеров, как мы, можно пересчитать по пальцам»

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал санкции «самоубийством международного спорта».

«Уверен, что-то направление, которое мы выбрали – активно защищать интересы спортсменов, наших федераций, создавать новые форматы соревнований для наших атлетов, обеспечить конкуренцию внутри России и в рамках БРИКС, ШОС, – оно правильное.

Мы формируем здоровую нацию через спорт, делая его нормой жизни. У нас громадный потенциал, у нас есть ресурс. Мы не изолируемся, мы продолжаем сотрудничать с МОК и федерациями, но во главу ставим интересы нашей системы спорта. Во времена СССР тоже были времена, когда на нас оказывали давление. Несмотря на это, система работала, мы готовили кадры, создавали инфраструктуру.

Я это время воспринимаю как время возможностей. Уверен, что и мировое спортивное сообщество в конце концов осознает тот вред, который они оказали сами себе. Через недопуск спортсменов, через отмену соревнований. Потому что таких надежных партнеров, как мы, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Столько соревнований самого высокого уровня, такая Олимпиада… Лишение международного спорта такого потенциала можно сравнить лишь с самоубийством международного спорта. Уверен, что в конце концов мы обязательно победим», – сказал Матыцин на форуме «Россия – спортивная держава» в Кемерове.

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