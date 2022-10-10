Британский спринтер Чиджинду Уджа дисквалифицирован на 22 месяца за допинг на Олимпиаде-2020

Британский спринтер Чиджинду Уджа дисквалифицирован на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).

Уджа в составе сборной Великобритании завоевал серебро Олимпиады-2020 в эстафете 4х100 м. Позднее в его пробе, сданной на Играх, были обнаружены селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).

Британцы были лишены медали, награда перешла сборной Канады, бронза – команде Китая. Победителями эстафеты были итальянцы.

Дисквалификация Уджи вступила в силу 6 августа 2021 года и завершится 5 июня 2023 года.