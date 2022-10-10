Британский спринтер Чиджинду Уджа дисквалифицирован на 22 месяца за допинг на Олимпиаде-2020
Британский спринтер Чиджинду Уджа дисквалифицирован на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).
Уджа в составе сборной Великобритании завоевал серебро Олимпиады-2020 в эстафете 4х100 м. Позднее в его пробе, сданной на Играх, были обнаружены селективные модуляторы рецепторов андрогенов (СМРА).
Британцы были лишены медали, награда перешла сборной Канады, бронза – команде Китая. Победителями эстафеты были итальянцы.
Дисквалификация Уджи вступила в силу 6 августа 2021 года и завершится 5 июня 2023 года.
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