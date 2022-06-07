Шубенков о допинговом деле перед Токио-2020: «Думаю, моя травма на Олимпиаде – это во многом последствие всего этого нервяка»

Российский спринтер рассказал, как переживал допинговое дело, по которому был оправдан незадолго до Олимпиады-2020.

– Насколько допинговая история выбила вас из колеи перед Олимпиадой?

– Тренироваться успевал, времени на это дело не так много уходило, но вот нервов… Это, конечно, отвратительно, ужасно, никому не пожелаю такой участи. Я думаю, что моя травма на – это во многом последствие всего этого нервяка, психосоматических реакций организма.

Там много где отношения в разлад пошли: и с тренером, и дома не сразу все успокоилось. Очень неприятная история, хочу просто забыть ее поскорее.

– А есть понимание, откуда изначально вбросы пошли?

– Подозрения-то есть. Мне журналисты рассказывали, которые в таких ситуациях разбираются, что про всех вбросы появляются заранее – кто и на чем попался. А вбросы по мне оказались не совсем правдой. Странно, что про меня слили не то и не так. Хотя даже если название вещества другое, для рядового читателя это все равно звучит как «нажрутся своего допинга» и все такое.

Самое плохое тут было то, что я сразу отбиться от этого не мог. Либо я молчу, либо отбиваюсь, но рассказываю все как есть. Раскрыть все как есть я сразу не мог, поэтому мне пришлось отбиваться вполсилы. А раз я вполсилы отбиваюсь, значит, не могу целиком, значит, что-то скрываю. И все, как ком, пошло, – сказал Шубенков.

«Ну что, господа инсайдеры, до суда прогуляться не желаете?» Шубенкова обвиняли в допинге, но он оправдался таблетками для сына