Дмитрий Чернышенко: «Из новых регионов нашей страны ранее приехало более 780 атлетов. Они находятся и тренируются в 18 субъектах России»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что почти 800 спортсменов из четырех новых регионов ранее уехали тренироваться в Россию.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«На данный момент в приоритете у правительства – восстановление спортивной инфраструктуры на присоединенных территориях.

Что касается спортсменов, то ранее из уже новых регионов нашей страны приехало более 780 атлетов. Они находятся и тренируются в 18 субъектах России», – сказал Чернышенко.

Он уточнил, что атлетам и сопровождающим их лицам оказывается поддержка в организации проживания и питания, организован тренировочный процесс.

«И, естественно, мы активно привлекаем их к участию в соревнованиях разных уровней, проводимых на территории России», – добавил вице-премьер.