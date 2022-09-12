Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян дисквалифицирован на 7 лет за повторное нарушение антидопинговых правил

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил о дисквалификации грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна на семь лет.

37-летний спортсмен сдал положительную допинг-пробу 31 июля 2021 года перед Олимпиадой в Токио. В пробе были обнаружены дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен.

О положительном результате теста стало известно уже после прибытия Абрамяна на Игры. Он был отстранен от соревнований.

Ранее, в 2011 году, Абрамян уже был дисквалифицирован на 2 года за допинг.

За повторное нарушение ему грозила дисквалификация на 8 лет либо пожизненное отстранение, но наказание было сокращено из-за раскаяния спортсмена, сообщает «Спорт-Экспресс».