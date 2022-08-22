Белорусские легкоатлеты Остапчук, Кривицкий и Киевич дисквалифицированы на основании базы данных Московской лаборатории

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал трех белорусских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Бегунья Алена Киевич дисквалифицирована на два года с 4 августа 2022-го из-за положительной допинг-пробы. Ее результаты с 14 марта 2012 года по 13 марта 2014 года аннулированы, в том числе результат, показанный в эстафете 4х400 м на Олимпиаде в Лондоне (команда Беларуси выбыла в первом раунде).

Аннулированы результаты метателя молота Павла Кривицкого, показанные в период с 22 марта по 16 июля 2012 года. Кривицкий ранее уже отбывал 4-летнюю дисквалификацию за допинг, его результаты с 17 июля 2012 года по 16 июля 2014 года и с 11 мая по 10 июня 2015 года также были аннулированы.

Толкательница ядра Надежда Остапчук лишилась результатов, показанных с 22 марта 2012 года по 25 апреля 2014 года.

Ранее Остапчук была дисквалифицирована на четыре года, ее результаты с 13 августа 2005 года по 12 августа 2007 и с 26 августа 2007 по 15 августа 2012-го уже аннулированы, в том числе победа на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.