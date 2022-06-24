Чернышенко о спортобъектах в России: «Есть поручение Путина по проведению капитального ремонта»

Вице-премьер РФ рассказал о поручении президента провести ремонт спортобъектов в стране.

Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Удмуртию посетил плавательный бассейн «Сила воды» и ледовую арену «Ижсталь».

«У региона накоплен положительный опыт строительства спортивных объектов в партнерстве с бизнесом. Так, при поддержке инвесторов в 2021 году в городе открыт современный плавательный бассейн, который мы посетили. Этот подход нужно масштабировать и при реализации федерального проекта «Бизнес-спринт».

Кроме того, есть поручение президента РФ по проведению капитального ремонта спортобъектов в стране.

Принято решение поддержать Удмуртию, поручив профильным министерствам проработать вопрос о софинансировании из федерального бюджета реконструкции ледовой арены «Ижсталь», которую мы сегодня осмотрели. Субъект со своей стороны должен оперативно подготовить и предоставить все необходимые документы», – сказал Чернышенко.

«Путин обращал внимание на необходимость государственно-частного партнерства. 5,3 млрд рублей планируется направить в субъекты РФ в 2022-м». Чернышенко о возведении спортобъектов