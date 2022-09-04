Тренер Ласицкене: «Я перестал смотреть зарубежные старты, где Маша должна была участвовать. Мне не интересен спорт, который от нее отрекся»

Геннадий Габрилян, личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, заявил об отсутствии интереса к международным соревнованиям.

«Я перестал смотреть трансляции зарубежных стартов, где Маша должна была бы участвовать. Мне не интересен спорт, который от нее отрекся. Я не могу спокойно смотреть на то, как многие годы крадут у Маши ее спортивную судьбу. Это случалось неоднократно, и не только в этом году.

С ноября 2015 года я не видел в защиту Маши ни одного публичного слова поддержки от известных зарубежных спортсменов со всеми их комиссиями и федерациями после того, как ее неоднократно незаслуженно отстраняли от соревнований за чужие поступки и грехи.

И только сила духа, воля к победе, неопускание рук позволяли ей урывками прорываться на международные старты. И все это – не благодаря поддержке ее зарубежных коллег, а вопреки их молчанию, нападкам, всем обстоятельствам, недопускам, запретам», – сказал Габрилян.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

Мария Ласицкене взлетела к золоту! А ведь она приехала в Токио сразу после травмы и главного кризиса в карьере