Тренер Ласицкене: «Моя задача – сохранить Машу до того момента, когда нашим атлетам разрешат выступать на международных соревнованиях»

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, оценил победу своей подопечной на Всероссийской Спартакиаде в Челябинске.

– Довольны тем, как сегодня все сложилось? 2,01 м – прекрасный результат для Маши.

– Как тренер я очень доволен, что сегодняшний старт прошел в таком ключе. Маша смогла реализовать свои внутренние резервы, открыть себя. Она постаралась, выложилась.

И даже попытки на 2,03 говорили о том, что эти высоты берущиеся. Если бы рядом с Машей были соперницы, которые прыгали бы вместе с ней, то она вполне могла взять 2,03.

– Если коротко подводить итоги сезона, каким он получился?

– Мы заканчиваем сезон на положительной ноте. Поэтому с хорошим настроением должны подойти к дальнейшим тренировкам. Спартакиада показала, что мы на правильном пути.

Физические и эмоциональные установки, которые мы постоянно меняем от старта к старту, учитывая положение российского спорта, были выполнены. Все сделано правильно. То есть можно продолжать так и дальше.

– Какие задачи ставите на ближайшее будущее?

– Моя задача – сохранить Машу до того момента, когда нашим легкоатлетам разрешат выступать на международных соревнованиях. Ну, а дальше делать так, чтобы она полностью реализовывала себя на психологических стартах.

Любые соревнования, где есть благодарные зрители, их горящие глаза, проявления любви к спорту, они всегда эмоциональные и несут положительную энергию для спортсменов, – заявил Габрилян.

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