Тихонов о допинговых санкциях против России: «Мы все время говорим, что есть политический заказ, но его нет. Просто надо быть чище и принять антидопинговый закон»

Теги Александр Тихонов допинг Государственная дума WADA Политика Биатлон

Александр Тихонов высказался о законе об уголовной ответственности за допинг в России.

По мнению Тихонова, антидопинговые санкции, после которых страна лишилась флага и гимна на международных соревнованиях, не имеют отношения к политике.

«Это мы все время сопротивляемся, говорим о том, что против нас есть политический заказ, но никакого политического заказа нет.

Надо быть просто чище и наконец принять антидопинговый закон и расписать его так, чтобы каждый понимал меру ответственности за страну, за великую спортивную державу.

А у нас законы трактуются то ли так, то ли эдак. Но они, в Госдуме, этого не сделают», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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