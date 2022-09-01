Точилин о 0:2 с «Уралом»: «Сочи» подходит к Кубку серьезно. На результат повлиял первый гол»

Главный тренер подвел итоги матча Фонбет Кубка России с «Уралом» (0:2).

– На общий результат повлиял первый гол. Потом достаточно тяжело было играть против с учетом того, что они достаточно глубоко и большими силами оборонялись. Дальше им проще было играть по счету, поэтому победа в данной ситуации получилась заслуженной.

– Означает ли отсутствие группы игроков стартового состава, что для тренерского штаба Кубок России не является приоритетом?

– Это не так. У нас команда состоит не только из 11 футболистов, у нас их больше. Исходим из достаточно напряженного календаря. У нас через два дня игра [с «Краснодаром»], поэтому мы должны делать определенную ротацию и давать шансы и игровую практику футболистам в обойме.

Повторюсь, мы подходим к турниру серьезно. Просто исходили из того, что на определенных игроков легла большая нагрузка, и дали игровую практику другим.

– Чего сегодня не хватило? Где могли поднажать?

– Не хватило более агрессивных действий в атаке и забитых мячей. В этом заслуга «Урала», сыгравшего очень организованно.

– Все ли футболисты, за исключением Цаллагова и Ангбана, смогут сыграть с «Краснодаром»?

– Надеюсь, что все, кто будет жив-здоров, имеют все шансы выйти в стартовом составе в следующей игре.

– Наверное, еще Заика в этом списке?

– Наверное, – сказал .