Точилин о 0:2 с «Уралом»: «Сочи» подходит к Кубку серьезно. На результат повлиял первый гол»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча Фонбет Кубка России с «Уралом» (0:2).
– На общий результат повлиял первый гол. Потом достаточно тяжело было играть против «Урала» с учетом того, что они достаточно глубоко и большими силами оборонялись. Дальше им проще было играть по счету, поэтому победа в данной ситуации получилась заслуженной.
– Означает ли отсутствие группы игроков стартового состава, что для тренерского штаба Кубок России не является приоритетом?
– Это не так. У нас команда состоит не только из 11 футболистов, у нас их больше. Исходим из достаточно напряженного календаря. У нас через два дня игра [с «Краснодаром»], поэтому мы должны делать определенную ротацию и давать шансы и игровую практику футболистам в обойме.
Повторюсь, мы подходим к турниру серьезно. Просто исходили из того, что на определенных игроков легла большая нагрузка, и дали игровую практику другим.
– Чего сегодня не хватило? Где могли поднажать?
– Не хватило более агрессивных действий в атаке и забитых мячей. В этом заслуга «Урала», сыгравшего очень организованно.
– Все ли футболисты, за исключением Цаллагова и Ангбана, смогут сыграть с «Краснодаром»?
– Надеюсь, что все, кто будет жив-здоров, имеют все шансы выйти в стартовом составе в следующей игре.
– Наверное, еще Заика в этом списке?
– Наверное, – сказал Александр Точилин.