Чемпионат России. Каграманова и Мизинов победили в спортивной ходьбе на 10 000 м

Рейхан Каграманова и Василий Мизинов одержали победы в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
Мизинов установил новый рекорд страны. Предыдущее достижение (38.46,40) принадлежало Виктору Бураеву и было установлено в 2000 году.
Чемпионат России
Чебоксары
Спортивная ходьба
Женщины, 10 000 м
1. Рейхан Каграманова – 42.42,81
2. Эльвира Чепарева – 43.08,91
3. Надежда Сергеева – 43.40,45
Мужчины
1. Василий Мизинов – 38.14,24
2. Антон Курбатов – 38.33,10
3. Сергей Кожевников – 39.14,44