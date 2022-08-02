Чемпионат России. Каграманова и Мизинов победили в спортивной ходьбе на 10 000 м

Рейхан Каграманова и Василий Мизинов одержали победы в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Мизинов установил новый рекорд страны. Предыдущее достижение (38.46,40) принадлежало Виктору Бураеву и было установлено в 2000 году.

Чемпионат России

Чебоксары

Спортивная ходьба

Женщины, 10 000 м

1. Рейхан Каграманова – 42.42,81

2. Эльвира Чепарева – 43.08,91

3. Надежда Сергеева – 43.40,45

Мужчины

1. Василий Мизинов – 38.14,24

2. Антон Курбатов – 38.33,10

3. Сергей Кожевников – 39.14,44