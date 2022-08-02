Чемпионат России. Каграманова и Мизинов победили в спортивной ходьбе на 10 000 м

Теги спортивная ходьба сборная России сборная России жен результаты чемпионат России Сергей Кожевников Василий Мизинов Рейхан Каграманова Антон Курбатов Легкая атлетика

Рейхан Каграманова и Василий Мизинов одержали победы в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Мизинов установил новый рекорд страны. Предыдущее достижение (38.46,40) принадлежало Виктору Бураеву и было установлено в 2000 году.

Чемпионат России 

Чебоксары

Спортивная ходьба

Женщины, 10 000 м

1. Рейхан Каграманова – 42.42,81

2. Эльвира Чепарева – 43.08,91

3. Надежда Сергеева – 43.40,45 

Мужчины

1. Василий Мизинов – 38.14,24 

2. Антон Курбатов – 38.33,10

3. Сергей Кожевников – 39.14,44

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные