Светлана Журова: «Макларен хочет показать, что он не ангажирован. Боюсь, на Западе никто не обратит внимания на его мнение»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила слова канадского юриста Ричарда Макларена, назвавшего несправедливым отстранение россиян от международных соревнований.

Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 заявил, что спортсмены не несут ответственности за события на Украине.

«У них все разделяется – Риди (бывший глава WADA – Sports.ru) говорит одно – запретить и не пускать, Макларен – другое.

Макларен всегда позиционировал себя как борца за защиту спорта, в случае допинга он говорил, что нужно наказать причастных. Таким образом он хочет показать, что в свое время он был за чистоту спорта и является приверженцем справедливости и принципов честной игры. Думаю, его речь именно про это.

К сожалению, боюсь, что никто на Западе не обратит внимания на мнение Макларена, вот если бы Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) такое сказал – другое дело.

Сейчас очень тяжело быть независимым. Макларен хочет показать, что допинг допингом, но он не ангажирован», – сказала Журова.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности