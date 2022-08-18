Мария Ласицкене: «Должна была справляться со своими установками. Стартом недовольна, 1,88 м – результат в никуда»

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала выступление на мемориале Владимира Куца, где она победила с результатом 1,88 м.

«Задача была выступить, выиграть, получить какое-то наслаждение. Если честно, все так быстро закончилось, что я ничего не поняла. Должно было стартовать восемь девочек, настрой был бороться, а в итоге не все приехали.

Не успевала отдыхать в начале, к сектору не сразу привыкла, в разбеге что-то мне не нравилось. Должна была работать, справляться со своими установками.

Естественно, стартом недовольна, разочарована, этот результат – в никуда», – сказала Ласицкене.