Ласицкене о выступлении в Брянске: «Я недовольна результатом, но, к сожалению, с ветром я еще не научилась бороться»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала выступление на турнире в Брянске, где она победила с результатом 1,90 м.
«Конечно, я недовольна результатом, но, к сожалению, с ветром я еще не научилась бороться. Так что нужно быть довольной и этому результату.
Метр девяносто — это хорошо, я выиграла, молодец. Пыталась, старалась, но ветер меня сегодня все-таки сбил.
Но я думаю, что в этом нет ничего страшного, впереди у меня еще два старта. Настрой боевой, сделаем все от нас зависящее. Стараемся показывать высокие результаты», — сказала Ласицкене.