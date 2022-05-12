Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити пропустит ЧМ из-за перелома стопы

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити пропустит чемпионат мира в Будапеште из-за перелома стопы.

«К счастью, за всю свою карьеру в плавании я никогда не сталкивался с травмами, так что для меня это настоящий удар и новый вызов.

Я в надежных руках и уже начинаю восстанавливаться, хотя, честно говоря, опустошен.

Вернусь в бассейн как только смогу, а сейчас сосредоточусь на лечении и буду набирать форму к летним Играм Содружества», – рассказал британский спортсмен.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 18 июня по 3 июля.