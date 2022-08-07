Бегунья Седова о допинг-контроле: «Спортсмен всегда виноват, даже если РУСАДА допустило промах и не уведомило после финиша или на награждении»

Победительница Международного марафона «Европа-Азия» на дистанции 21 км Елена Седова рассказала о допинг-контроле после соревнований.

«Кубок России в кармане, а вот улететь домой не так и просто.

Антидопинговая служба, которая приехала для взятия проб участников ПОЛУМАРАФОНА, ждала нас на финише МАРАФОНСКОЙ дистанции. Естественно, никого из участников в стартовом городке уже не было (жара на улице, все голодные).

Все официальные процедуры призеры посетили, ни к кому офицеры не подходили. Где логика, спросите вы, вот и я не понимаю.

Меня «выцепили» из «Шашлыкофф». Из обеда во мне был салат и 0.5 темного пива. Вылет был через 3 с половиной часа.

Естественно, вещи не собраны, в душ сходить не успела. Попросила офицеров взять пробу на месте, но на меня почти наорали, позвонили главному и сказали, что я отказываюсь сдавать контроль. Нормальная ситуация? Нет!

Но суть такова: спортсмен всегда виноват. Даже если само РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) допустило промах и не уведомило спортсмена после финиша или хотя бы на награждении.

Закончилось все успешно, контроль сдала, вещи запихала в спешке в рюкзак и успела забежать в душ. Только голодная.

И самый сок: приезжаю в аэропорт, иду к табло и в этот момент пишут, что рейс на 2 часа задержан», – написала Седова в телеграм-канале.

Результаты Международного марафона «Европа-Азия» 2022. Победители на 21 км – Янович и Седова, на 42 км – Лутошкин и Юшина