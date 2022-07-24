Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины выступят в прыжках с шестом и 5000 м, женщины – в прыжках в длину и 800 м, пройдут эстафеты 4x400 м

25 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграют восемь комплектов наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

25 июля

Прыжки с шестом, мужчины

3:25

Фавориты: (Швеция), (Франция), Тиаго Браз (Бразилия), Кристофер Нильсен (США)

Прыжки в длину, женщины

3:50

Фавориты: Ивана Вулета (Сербия), Малайка Михамбо (Германия), Эсе Бруме (Нигерия), (Украина), Хадди Сагния (Швеция)

5000 м, мужчины

4:05

Фавориты: (Уганда), Мохаммед Ахмед (Канада), Селемон Барега (Эфиопия), Николас Кипкорир Кимели (Кения), (Норвегия)

800 м, женщины

4:35

Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Атинг Му (США), Натойя Гоул (Ямайка), Рэйвин Роджерс (США)

100 м с/б, женщины

5:00

Десятиборье, мужчины

5:20

4x400 м, мужчины

5:35

4x400 м, женщины

5:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.