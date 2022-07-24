Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины выступят в прыжках с шестом и 5000 м, женщины – в прыжках в длину и 800 м, пройдут эстафеты 4x400 м

25 июля на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине разыграют восемь комплектов наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
25 июля
Прыжки с шестом, мужчины
3:25
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Рено Лавильени (Франция), Тиаго Браз (Бразилия), Кристофер Нильсен (США)
Прыжки в длину, женщины
3:50
Фавориты: Ивана Вулета (Сербия), Малайка Михамбо (Германия), Эсе Бруме (Нигерия), Марина Бех-Романчук (Украина), Хадди Сагния (Швеция)
5000 м, мужчины
4:05
Фавориты: Джошуа Чептегеи (Уганда), Мохаммед Ахмед (Канада), Селемон Барега (Эфиопия), Николас Кипкорир Кимели (Кения), Якоб Ингебригтсен (Норвегия)
800 м, женщины
4:35
Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Атинг Му (США), Натойя Гоул (Ямайка), Рэйвин Роджерс (США)
100 м с/б, женщины
5:00
Десятиборье, мужчины
5:20
4x400 м, мужчины
5:35
4x400 м, женщины
5:50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.