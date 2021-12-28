Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжит бороться за право принять Олимпиаду. Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань потенциально соответствуют»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, какие российские города могут подать заявки на проведение летней 2036 года.

вполне может бороться со всеми остальными городами, потому что инфраструктура: спортивная, гостиничная – она вся есть, большинство объектов есть. Мы даже знаем, где Гребной канал там должен быть», – сказал Чернышенко.

По словам вице-премьера, когда шла работа над инфраструктурой Сочи-2014, была предусмотрена возможность модифицировать ее под летние Игры.

«Там заложена такая возможность. Конечно, я буду рад, если «Сириус» тоже войдет в заявку на летние Игры. Все площадки универсальные, и мы понимаем, как можно было бы быстро составить план по дальнейшему развитию этой территории», – отметил Чернышенко.

«Совершенно очевидно, что Россия будет продолжать бороться и за право принять у себя и Олимпийские игры тоже.

У нас много городов, которые потенциально соответствуют уровню мировых олимпийских столиц, это и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань», – добавил вице-премьер.