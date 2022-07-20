Участники финального забега на 3000 м с/п едва не столкнулись с оператором на ЧМ по легкой атлетике в Юджине

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике тройной прыжок сборная Кении сборная Эфиопии сборная Марокко Консеслус Кипруто Суфьян Эль-Баккали Ламеха Гирма Легкая атлетика

Участники финального забега на 3000 м с препятствиями едва не столкнулись с оператором на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

Курьезный инцидент случился накануне, когда оператор, снимавший соревнования в женском тройном прыжке, вышел на беговую трассу, не заметив, как к нему приближаются 15 бегунов.

Спортсменам пришлось оббегать сотрудника съемочной группы с двух сторон.

Победителем забега стал марокканец Суфьян Эль-Баккали, серебро взял эфиоп Ламеха Гирма, бронзу – кениец Консеслус Кипруто.

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Баршим, Рохас, Тиам, Эль-Баккали и Кипьегон одержали победы, другие результаты

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