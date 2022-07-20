Якоб Ингебригтсен о серебре ЧМ: «Это было ужасно. Хорошо для норвежской спортивной истории, но лично я ценю это не столь высоко»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в беге, норвежец Якоб Ингебригтсен недоволен своим выступлением на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

Ранее спортсмен взял серебро на дистанции 1500 м. Победу одержал британец Джейк Уайтмен.

– Это было ужасно.

– Ужасно даже с учетом серебряной медали?

– Серебро и серебро. Хуже всего, что я не чувствую свои сильные стороны. Это всегда плохо.

– Что для вас значит это серебро?

– Ничего не значит. Для многих других оно было бы ценным, это первая серебряная медаль Норвегии. У [моего брата] Филипа была бронза (на ЧМ-2017 в Лондоне – Sports.ru), а у меня сейчас серебро.

Это хорошо для норвежской спортивной истории, но лично я ценю это не столь высоко. Взять медаль приятно и все такое, но... я очень сосредоточен и много работаю ради достижения собственных целей. И это не было моей целью.

Все определенно пошло не по моему плану, но это только моя вина», – сказал Якоб Ингебригтсен.