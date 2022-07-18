Фрейзер-Прайс о десятом золоте ЧМ: «Надеюсь, это покажет, что с возрастом ничего не меняется. Вам может быть 20 или 30, но вы способны достичь величия»

Ямайская бегунья Шелли-Энн Фрейзер-Прайс прокомментировала свою победу на стометровке на чемпионате мира в Юджине.

Для 35-летней спортсменки это золото стало десятым на мировых первенствах.

«Надеюсь, это покажет, что с возрастом ничего не меняется. Вам может быть 20, может быть 30, но вы все еще способны достичь величия. Просто нужно соревноваться и доверять себе, своему чутью и интуиции.

Я рада, что у меня есть такие задатки и что я в свои 35 лет – после рождения ребенка – все еще продолжаю [выступать] и, надеюсь, вдохновляю женщин пройти собственный путь», – сказала Фрейзер-Прайс.

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