Пронкин, Меньков, Соколова, Сидорченко, Строкова одержали победы на Гран-при Московской области

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Валерий Пронкин, Глеб Сидорченко, Александр Меньков, Екатерина Строкова и Елена Соколова одержали победы на Гран-при Московской области в Ерине.

Гран-при Московской области

Ерино

Мужчины

Молот

1. Валерий Пронкин – 79,32

2. Андрей Романов – 76,59

3. Денис Лукьянов – 74,28

Диск

1. Глеб Сидорченко – 60,65

2. Александр Добренький – 59,92

3. Виктор Бутенко – 59,07

Прыжки в длину

1. Александр Меньков – 7,84

2. Александр Носкевич – 7,50

3. Гайк Саркисян – 7,37

Женщины

Диск

1. Екатерина Строкова – 58,49

2. Юлия Мальцева – 58,44

3. Мария Огрицко – 55,94

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,75

2. Елeна Кавешникова – 6,25

3. Анна Кукушкина – 6,21

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