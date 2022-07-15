Пронкин, Меньков, Соколова, Сидорченко, Строкова одержали победы на Гран-при Московской области

Валерий Пронкин, Глеб Сидорченко, Александр Меньков, Екатерина Строкова и Елена Соколова одержали победы на Гран-при Московской области в Ерине.
Гран-при Московской области
Ерино
Мужчины
Молот
1. Валерий Пронкин – 79,32
2. Андрей Романов – 76,59
3. Денис Лукьянов – 74,28
Диск
1. Глеб Сидорченко – 60,65
2. Александр Добренький – 59,92
3. Виктор Бутенко – 59,07
Прыжки в длину
1. Александр Меньков – 7,84
2. Александр Носкевич – 7,50
3. Гайк Саркисян – 7,37
Женщины
Диск
1. Екатерина Строкова – 58,49
2. Юлия Мальцева – 58,44
3. Мария Огрицко – 55,94
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,75
2. Елeна Кавешникова – 6,25
3. Анна Кукушкина – 6,21