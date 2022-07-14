Ласицкене о победе на турнире в Ерине: «Показалось, что попытки на 2 метра были. Сегодня мое тело почувствовало, что это такое»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на Гран-при Московской области в Ерине.

Сегодня спортсменка показала лучший результат сезона в России, прыгнув на 1,95 м.

«Сегодня мне показалось, что попытки на два метра были. У меня были соревнования, когда я вообще близко к этой высоте не подбиралась. И хорошо, что прыгала сегодня на таком уровне, мое тело почувствовало, что это такое», – сказала олимпийская чемпионка.

Также она объяснила, почему не выступила на Кубке Беларуси, который проходил на этой неделе в Бресте с участием сборной России.

«Мой тренер принял такое решение, потому что прыгать каждый день опасно для моего здоровья, и было очень холодно, поэтому выбрали этот старт в Подмосковье. И вот так получилось, что не прогадали, погода сегодня хорошая, хоть, конечно, и ветреная, но главное, что было комфортно и не было дождя.

Но я очень расстроилась, у меня по плану был Брест, потом сутки отдыха в дороге, а затем старт в Ерине. Через день я могу прыгать, это для меня очень хорошо, тренер так и запланировал. Но погода все испортила. Сегодня я рано приехала в Москву, хорошо выспалась и приехала в Ерино», – рассказала Ласицкене.