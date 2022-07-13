Ласицкене не выступит на Кубке Беларуси в Бресте

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту не выступит на открытом Кубке Беларуси в Бресте.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) .

Женские соревнования по прыжкам в высоту из-за неблагоприятных погодных условий перенесли с 12 на 13 июля. «У Марии расписан график выступлений. Завтра она должна уже выступать в Ерино. А из-за непогоды старт в Бресте перенесли на день позже.

Погода в Бресте по-прежнему остается дождливой. Команда спортсменки приняла решение не рисковать. Но Маша в ближайшем будущем обязательно вернется в Белоруссию и порадует местных болельщиков своим выступлением», – сказала Глущенко.