Ласицкене не выступит на Кубке Беларуси в Бресте

Теги сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Мария Ласицкене (Кучина) Алла Глущенко Кубок Беларуси Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на открытом Кубке Беларуси в Бресте.

Об этом сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Женские соревнования по прыжкам в высоту из-за неблагоприятных погодных условий перенесли с 12 на 13 июля.   «У Марии расписан график выступлений. Завтра она должна уже выступать в Ерино. А из-за непогоды старт в Бресте перенесли на день позже.

Погода в Бресте по-прежнему остается дождливой. Команда спортсменки приняла решение не рисковать. Но Маша в ближайшем будущем обязательно вернется в Белоруссию и порадует местных болельщиков своим выступлением», – сказала Глущенко.

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